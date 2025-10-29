پخش زنده
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران از آماده بودن یک طرح بومی برای سرمایهگذاری صنعتی در حوزه بازچرخانی آب معادن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ضیاءالدین پورکریمی مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، اعلام کرد: یکی از طرحهای اجرایی این مرکز در زمینه بازچرخانی آب کارخانجات فرآوری مواد معدنی، آماده سرمایهگذاری و اجرا در مقیاس صنعتی است.
وی با اشاره به اجرای طرح تحقیقاتی ساخت تیکنر خمیری در مقیاس پایلوت گفت: این طرح با همکاری مشترک دانشگاه تهران انجام شد؛ بهگونهای که بخش طراحی و مهندسی توسط تیم دانشگاه تهران و بخش ساخت توسط مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران صورت گرفت.
پورکریمی افزود: بهرهبرداری آزمایشی از این طرح بر روی باطله فلوتاسیون سنگآهن گلگهر سیرجان انجام شد که نتایج بسیار موفقی بههمراه داشت. آزمایشهای پایلوت (نیمهصنعتی) نشان داد که با استفاده از این فناوری میتوان میزان بازیافت آب در معادن را تا حدود ۲۰ درصد افزایش داد.
وی با تأکید بر اینکه واحد نیمهصنعتی طرح بازچرخانی آب با تیکنرهای خمیری آماده ورود به سطح صنعتی است، اظهار داشت: این فناوری بومیسازیشده در شرایط کنونی خشکسالی کشور، از ارزش بالایی برخوردار است. سرمایهگذاران با اجرای صنعتی این طرح در کارخانههای فرآوری مواد معدنی میتوانند گامی مؤثر در راستای بهینهسازی مصرف آب بردارند.
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران همچنین خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر افزایش بازیابی آب و کاهش مصرف آب تازه در واحدهای معدنی، دارای مزایایی همچون کاهش حجم آب انتقالی به سد باطله، کاهش پیامدهای زیستمحیطی در باطلههای سولفوری، و نیز افزایش بازیافت سیانور و سایر مواد شیمیایی همراه آب برگشتی در معادن طلا است.