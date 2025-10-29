به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دبیر همایش مداحان و شاعران آیینی نیشابور گفت: در آستانه ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله، همایش سفینه النجاه با حضور جامعه مداحان و شاعران آیینی نیشابور در سالن اجتماعات باشگاه فجر تیپ ۲۱ امام رضا (ع) برگزار شد.

مهدی ایروانی افزود: در این همایش یک روزه سه کلاس آموزشی شامل: صداسازی، جهاد تبیین و اخلاق مداحان با حضور استادان و پیشکسوتان استانی از جمله حاج آقای ملائکه برگزار شد.

وی ادامه داد؛ هدف از برگزاری این همایش، ایجاد هماهنگی، تبادل اطلاعات، آموزش مقتل خوانی مستند و افزایش دانش دینی، ادبی و ارتقای کیفیت کار مداحان و شاعران اهل بیت (ع) در مجالس مختلف از جمله سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) است.

ایروانی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۴۳۰ مداح نیشابوری دارای کارت شناسایی و مجوز فعالیت از اداره تبلیغات اسلامی و کانون مداحان نیشابور هستند، افزود: نوحه خوانی، مدیحه سرایی، همخوانی اشعار فاخر و اهدای جوایز به مداحان و شاعران برتر آیینی، از دیگر برنامه های این مراسم بود.