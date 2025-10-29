استاندار خراسان جنوبی گفت: فعالیت ۲۵ شرکت تعاونی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و عضویت بیش از ۷ هزار نفر، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان دارد و خراسان را در جمع استان‌های پیشرو کشور قرار داده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در نشست ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان با اشاره به اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی از مهمترین ظرفیت‌های اشتغالزایی و درآمدزایی برای مردم استان است و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مستمر برای خانوار‌ها و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشد افزود: از تشکیل شرکت‌های تعاونی در این حوزه حمایت می‌شود.



استاندار خراسان جنوبی از صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به تعداد هزار و ۴۲۹ خانوار با ظرفیت ۱۷ مگاوات برق در استان خبر داد و گفت: ۳ هزار ۳۷۴ پروانه صادر شده که از این تعداد عملیات ۵۴۸ مورد اجرایی و یا به اتمام رسیده است که از این حیث خراسان جنوبی جزو استان‌های برتر کشور محسوب می شود.

هاشمی همچنین به طرح‌های استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد وگفت: در شهرستان بشرویه مجوز احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات صادر شده و در طبس نیز طرحی با ظرفیت ۹۹ مگاوات در حال پیگیری است.

وی افزود: در حوزه دستگاه‌های اجرایی نیز تاکنون ۴۹ دستگاه به نیروگاه خورشیدی مجهز و به شبکه سراسری متصل شده‌اند، همچنین برای ۳۵ دستگاه دیگر نیز پروانه احداث صادر شده که تأکید داریم تا پیش از دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

استاندار با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان شهرک تخصصی نیروگاه خورشیدی کشور شناخته می‌شود، افزود: این استان آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و تاکنون نیز عملکرد موفقی در این زمینه داشته است.