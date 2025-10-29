پخش زنده
مدیرکل هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر گفت: کنتورهای هوشمند از مهمترین ابزارهای مدیریت مصرف برق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد احمدی مدیرکل هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر در میزگرد تخصصی در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکههای توزیع نیروی برق ، با بیان اینکه ارتباط زیرساخت انرژی و مخابرات و تعامل بین آنها در حل ناترازی انرژی موثر است، گفت: وزارت نیرو برای عبور از ناترازی؛ علاوه بر توسعه تجدیدپذیرها و تولید انرژی الکتریکی، توجه ویژهای به مدیریت مصرف نیز دارد.
وی با اشاره اینکه کشور ما مصرف انرژی بالایی دارد و فرهنگ مصرف مناسبی نداریم، افزود؛ در حوزه مدیریت مصرف ۳ ابزار طراحی کردیم که از جمله تجهیزات حوزه هوشمندسازی است، ما به این نتیجه رسیدیم که صرفا مباحث تبلیغاتی پاسخگوی مدیریت مصرف نیست و بر این اساس باید از ابزارهایی مانند کنتور هوشمند استفاده کنیم که برای تحقق این هدف و افزایش قابل ملاحظه تعداد کنتورهای هوشمند برنامه ریزی کردهایم.
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر دومین ابزار را استفاده از ظرفیت مخابراتی اعلام کرد و گفت: در این رابطه آنچه مهم است امنیت بستر است، انتظار است که در مخابرات و اپراتورها روی این بحث تمرکز شود و موضوع دیگر نیز استفاده از دادهها است و برای استفاده از این ظرفیتها یکی از ملزومات شناسایی بهره برداران است که بر این اساس ۲۶ میلیون بهره بردار شناسایی شده است.
احمدی گفت: برنامه امسال ما توسعه حضور کاروران برق برای تعامل بیشتر با مشترکان است به این ترتیب که صرفه جویی انرژی که صورت گرفته را در بازار بورس به فروش برسانند.