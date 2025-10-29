اجتماع استکبار ستیزی در آستانه ۱۳ آبان
اجتماع بزرگ استکبارستیزی در آستانه ۱۳ آبان در شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در آستانه فرارسیدن یومالله ۱۳ آبان، اجتماع بزرگ استکبارستیزی با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها، دانشآموزان در مصلی امام خمینی (ره) شهر ایلام برگزار شد.
در این مراسم برنامههایی همچون حماسهخوانی و اجرای سرودهای انقلابی توسط گروههای مردمی و خانوادهها اجرا شد که فضای حماسی و وحدتآفرینی را در میان حاضران ایجاد کرد.
مسئولان برگزاری این اجتماع هدف از این مراسم را تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی عنوان کردند.