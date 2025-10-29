خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در آستانه فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، اجتماع بزرگ استکبارستیزی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، دانش‌آموزان در مصلی امام خمینی (ره) شهر ایلام برگزار شد.

در این مراسم برنامه‌هایی همچون حماسه‌خوانی و اجرای سرود‌های انقلابی توسط گروه‌های مردمی و خانواده‌ها اجرا شد که فضای حماسی و وحدت‌آفرینی را در میان حاضران ایجاد کرد.

مسئولان برگزاری این اجتماع هدف از این مراسم را تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی عنوان کردند.