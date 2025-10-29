سفیر اندونزی در تهران با اشاره به عضویت مشترک دو کشور ایران و اندونزی در نهادهایی، چون سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم‌تعهد و گروه بریکس، بر لزوم هم‌افزایی و همکاری دو کشوردر حل مسائل جهان اسلام، منطقه و جهان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رولیانشاه سومیرات سفیر اندونزی در تهران در نشست علمی تخصصی که به مناسبت ۷۵ امین سال برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و اندونزی و با دعوت گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای و انجمن علمی آسیا پاسیفیک در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به هفتاد و پنج سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفت: «روابط تهران و جاکارتا به مرحله‌ای رسیده که باید از سطح سیاسی به همکاری‌های علمی و فناورانه ارتقا یابد.»

سفیر اندونزی با بیان اینکه ارتباطات مردم با مردم، به ویژه جامعه دانشگاهی، برای درک متقابل بسیار مهم است، از برنامه‌های جدید این کشور برای توسعه تبادل دانشجو و استاد خبر داد و افزود: «ما از تمام ظرفیت‌ها برای گسترش همکاری‌های آکادمیک استفاده خواهیم کرد.»

سفیر اندونزی، آموزش عالی و بهبود کیفیت منابع انسانی را از اولویت‌های اصلی دولت خود خواند و خطاب به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دو کشور گفت: «برای کاهش وابستگی علمی به کشورهای توسعه‌یافته، ضروری است که شبکه‌ای مشترک در حوزه‌های کلیدی مانند فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، انرژی‌های پاک و علوم دریایی بین ایران و اندونزی ایجاد شود.»

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود به دیدگاه‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی اندونزی پرداخت و گفت: «سیاست اندونزی «تعامل متوازن» با قدرت‌هاست و اندونزی در رقابت چین و آمریکا جانب هیچ‌یک را نمی‌گیرد و خواهان همکاری اقتصادی با همه طرف‌ها، مشروط به احترام متقابل است.»

وی با تاکید بر بازتعریف نهادهای بین‌المللی، از الگوی همکاری جنوب – جنوب، به عنوان نقش آفرینی کشورهای در حال توسعه یاد کرد و گفت: «کشورهای درحال‌توسعه باید با تشکیل ائتلاف‌هایی مانند بریکس و آسه‌آن، قدرت چانه‌زنی خود را در نظام اقتصادی بین‌المللی افزایش دهند.»

سامیرات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عضویت مشترک دو کشور ایران و اندونزی در نهادهایی چون سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم‌تعهد و گروه بریکس، بر لزوم هم‌افزایی و همکاری دو کشوردر حل مسائل جهان اسلام، منطقه و جهان تاکید کرد.

سفیر اندونزی به سه موضوع راهبردی این کشور در مسائل جهانی پرداخت.

وی با بیان اینکه کشورش مخالف هرگونه تحریم یک‌جانبه است، بر ضرورت حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی تاکید کرد و گفت: «اندونزی از حق تمام کشورها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند.»

سامیرات با اشاره به موقعیت اندونزی به عنوان کشور متشکل از جزایر، خواهان همکاری علمی ایران و اندونزی در زمینه حکمرانی دریایی، امنیت انرژی، تغییر اقلیم و اقتصاد آبی شد تا دریا، به عاملی برای وحدت و ایجاد الگویی از توسعه پایدار بدل شود.»

وی پس از پایان سخنرانی، به پرسش‌های شرکت کنندگان در این نشست درباره مسائل مختلف حوزه بین‌الملل پاسخ داد.

در آغاز این نشست نیز دکتر حمزه صفوی، مدیرگروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی، خواستار گسترش روابط دو کشور به صورت عملی، بویژه همکاری‌های دانشگاهی بین دو کشور ایران و اندونزی شد و گفت: «امیدوارم این همکاری‌ها با امضای تفاهم‌نامه‌ها و قرارداده‌ها بین دانشگاه‌های دو کشور گسترش یافته و عملیاتی شود.