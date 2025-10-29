پخش زنده
بنیامین فرجی با صعود به نیمه نهایی نخستین نشان انفرادی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان ایران در تاریخ این رشته را در آسیا قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از مرحله یکچهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز در بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، بعد از ظهر امروز (چهارشنبه ۷ آبان) بنیامین فرجی ملیپوش جوان کشورمان به مصاف «ما یئونگ مین» از کره جنوبی رفت و این حریف را ۳ بر صفر شکست داد و ضمن صعود به نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.
این اولین مدال ایران در رشته تنیس روی میز در ادوار مختلف بازیهای آسیایی جوانان محسوب میشود.
همچنین فرجی در حالی برنز خود را قطعی کرد که تنیس روی میز ایران پیش از این هیچگاه موفق به کسب مدال انفرادی در سطح آسیا نشده بود. در واقع از سال ۱۳۶۲ که مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا آغاز شده، ایران هرگز در بخش انفرادی مدال نگرفته بود و نشان فرجی، نخستین مدال انفرادی تنیس روی میز ایران در سطح آسیا محسوب میشود.
هدایت پینگ پنگ باز کشورمان در این مسابقات برعهده میعاد مکیف است.