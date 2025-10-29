پخش زنده
طرحهای راهسازی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از راههای آذربایجانغربی درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی گفت: هم اکنون در بیش از۶۰۰ کیلومتر از راههای اصلی و بزرگراهی استان طرحهای راهسازی در دست اجراست.
پیمان آرامون افزود: برای اجرای هرکیلومتر راه اصلی در سطح استان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه میشود و درحال حاضر عملیات راهسازی در ۶۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان در دست اجراست.
آرامون، بااشاره به فعالیت بیش از ۴۰ کارگاه راهسازی اظهار کرد: ارزش ریالی برآورد شده به روز طرحهای راهسازی ۱۸۰ هزارمیلیارد ریال است که با تخصیص منابع مالی، روند تزریق منابع مالی به طرحهای راهسازی تسریع یافته و این امر موجب شتاب دهی در اجرای طرحها شده است.
وی گفت: ازشمال تاجنوب آذربایجانغربی کارگاههای راهسازی فعال هستند و از ظرفیتهای مولدسازی و منطقه آزاد ماکو و همچنین جذب سرمایه گذار برای توسعه راههای ارتباطی استان استفاده میشود و قصد داریم تا یک سال آینده این طرحها را به اتمام رسانده و ارتقای درجه راهها را در سطح استان شاهد باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، با اشاره به روند اجرای طرحهای مسکن هم گفت: اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و تأمین زمین در سطح استان نیز با قوت انجام گرفته و مشکلی در اجرای این طرحها نیز وجود ندارد.
آرامون، با اشاره به تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان افزود: ۲۵ هزار و ۳۸۵ متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی وجود دارد که درحال حاضر ۲۳ هزار و ۹۹۵ نفر نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کردهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به روند تأمین زمین و آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی آمادهسازی در ۳۵ سایت نهضت ملی مسکن با یکهزار و ۱۵۶ هکتار مساحت در دست اجراست که عملیات ۲۲ سایت با ۴۹۷ هکتار به صورت کامل آمادهسازی شده است.
آرامون افزود: در بخش احداث ساختمانهای دولتی و تأسیسات عمومی نیز اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی فعال است و درحال حاضر احداث ۲۸ ساختمان عمومی به همت این اداره کل در دست اجراست.