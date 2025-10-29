قائم مقام سازمان غذا و دارو در دومین همایش سراسری مدیران متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک، مهمترین دستاورد‌های سازمان غذا و دارو را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر فرهاد حبیبی افزود: در سال گذشته، فرآیند‌های اداری و مجوزدهی با اجرای بخشنامه مهم «جهش تولید با مشارکت مردم» و صدور و تمدید مجوز فعالیت واحد‌های تولیدی و وارداتی در حوزه فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک تسهیل شد.

وی افزود: این اقدام، ضمن کاهش بوروکراسی اداری، باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و سرعت در عرضه محصولات جدید به بازار شد. همچنین با تشکیل «کمیته سیاست‌گذاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، گام مهمی برای حمایت از نوآوری و تولید محصولات فناورانه برداشته شد.

قائم مقام سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه حمایت مالی هدفمند و تخصیص بهینه منابع یکی از چالش‌های دیرینه در حوزه تولید، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تأمین شیرخشک‌های ویژه و رگولار بوده است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته، فرآیند تخصیص ارز، اصلاح گردید و بخشنامه «مشوق‌ها برای محصولات دارای مواد اولیه با IRC معتبر» اجرا شد تا تولیدکنندگان به استفاده از مواد اولیه تأییدشده ترغیب شوند.

وی ادامه داد: همچنین طرح «فراخوان تأمین شیرخشک‌های رژیمی و غذای ویژه یارانه‌ای» با موفقیت اجرا شد تا هم تولیدکنندگان حمایت شوند و هم اقشار آسیب‌پذیر جامعه از پوشش حمایتی بهتری برخوردار گردند.

حبیبی ادامه داد: در ارتقای نظارت، شفافیت و کنترل کیفیت در حوزه نظارت، تحول قابل توجهی رخ داده است. در این راستا ثبت ورود و خروج کالا در سامانه TTAC موجب شفافیت کامل زنجیره تولید و توزیع شد. از سوی دیگر، نمونه‌برداری از محصولات مورد شکایت و انجام بازرسی‌های دوره‌ای GMP از واحد‌های تولیدی، گامی مؤثر در راستای تضمین ایمنی و استانداردسازی محصولات بوده است.