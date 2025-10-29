به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی شبنورد مدیر کل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: با بهره‌گیری از سازوکار‌های متنوع سرمایه‌گذاری از جمله تابلوی سبز بورس انرژی، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و مدل‌های مشارکتی در صنایع و مناطق روستایی، بیش از ۲.۵ گیگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر تاکنون به شبکه برق سراسری افزوده شده که با رشد بیش از ۲ برابری ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در سال جاری در مقایسه با سال ۱۴۰۳ نقش قابل‌توجهی در کاهش ناترازی انرژی، پایداری شبکه و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی داشته است.

به گفته مدیر کل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا، در میان مدل‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، مدل «اصلاح الگوی مصرف» با بیش از ۹۳۵ مگاوات ظرفیت احداث‌شده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، مدل «فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی» با ظرفیت ۳۵۷ مگاوات، «خرید تضمینی در سامانه‌های مقیاس کوچک» با بیش از ۲۹۵ مگاوات، و «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» با بیش از ۲۶۹ مگاوات در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ همچنین ساخت نیروگاه‌ها در قالب «طرح تولید در توزیع» با بیش از ۲۶۴ مگاوات و «تأمین برق پایدار صنایع» با بیش از ۲۰۲ مگاوات از دیگر مدل‌های مؤثر در گسترش این بخش است.

شبنورد گفت: در حال حاضر، از جمله مدل‌های سرمایه‌گذاری فعال در صنعت تجدیدپذیر کشور می‌توان به احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی، تأمین برق مراکز استخراج رمزارز و طرح توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک اشاره کرد.