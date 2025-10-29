اردشیر مذکوری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره احتمال محدودیت برق صنایع در زمستان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ۹۵ درصد مخزن‌های ذخیره سوخت مایع پر شده است.

اردشیر مذکوری افزود: از لحاظ تامین سوخت قطعا زمستان بهتری در مقایسه با پارسال خواهیم داشت، اما با توجه به شرایط دمایی هماهنگی‌هایی لازم در حال انجام است.

وی گفت: سیاست وزارت نیرو این است که هیچ‌گونه محدودیت برق در زمستان نداشته باشیم، زیرا تولید برق در زمستان فراتر از تقاضای برق است و قطعا با هماهنگی شرکت نفت، مجلس و کمسیون انرژی، زمستان امسال با کمترین چالش سپری می‌شود.