مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: تابستان امسال با وجود شرایط سخت خشکسالی و کاهش ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاههای برقآبی توانستیم برق بیشتری را در اختیار صنعت قرار دهیم.
اردشیر مذکوری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره احتمال محدودیت برق صنایع در زمستان گفت: با هماهنگیهای انجام شده با مسئولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ۹۵ درصد مخزنهای ذخیره سوخت مایع پر شده است.
اردشیر مذکوری افزود: از لحاظ تامین سوخت قطعا زمستان بهتری در مقایسه با پارسال خواهیم داشت، اما با توجه به شرایط دمایی هماهنگیهایی لازم در حال انجام است.
وی گفت: سیاست وزارت نیرو این است که هیچگونه محدودیت برق در زمستان نداشته باشیم، زیرا تولید برق در زمستان فراتر از تقاضای برق است و قطعا با هماهنگی شرکت نفت، مجلس و کمسیون انرژی، زمستان امسال با کمترین چالش سپری میشود.