پخش زنده
امروز: -
یک بنیاد علمی آموزشی در شیراز ۲۷ هزار و ۷۰۰ جلد کتاب در حوزههای کمکدرسی کودک و نوجوان را به کتابخانههای عمومی استان فارس اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس گفت: در حرکتی نیکاندیشانه و فرهنگی، یک بنیاد علمی–آموزشی بیش از ۲۷ هزار و ۷۰۰ جلد کتاب در حوزههای کمکدرسی، کودک و نوجوان را به کتابخانههای عمومی استان فارس اهدا کرد؛
محمدحسین فیروزی افزود: ارزش این مجموعه کتاب بیش از ۵۰ میلیارد ریال است که با هدف توسعه عدالت آموزشی و غنای منابع کتابخانهها در سراسر استان توزیع شد.
وی افزود: منابع ارائهشده شامل ۱۱ هزار و ۸۲۳ جلد کتاب آموزشی برای مقاطع ابتدایی تا پیشدانشگاهی و ۱۵ هزار و ۹۱۴ جلد کتاب کودک و نوجوان از انتشارات معتبر است.