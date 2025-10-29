جمعی از مسئولان استان مرکزی در بازدید از کشتارگاه اراک وضعیت بهداشتی، زیست‌محیطی و پدافندی مجموعه را ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمعی از مسئولان استان مرکزی شامل مدیران کل دامپزشکی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و اعضای شورای شهر اراک امروز از کشتارگاه این شهر بازدید کردند. هدف از این بازدید، بررسی وضعیت بهداشتی، زیست‌محیطی و پدافندی مجموعه و ارائه راهکار‌هایی برای ارتقای عملکرد آن بود.

محمد فتاحی، مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی، با اشاره به وضعیت نگهداری دام‌ها در سردخانه گفت: میزان نگهداری دام سبک در سردخانه این مجموعه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که نشان‌دهنده بهبود در ظرفیت و مدیریت ذخیره‌سازی دام‌هاست.

امیر انصاری، مدیرکل محیط زیست استان، نیز در خصوص وضعیت پساب کشتارگاه گفت: مدیریت پساب این مجموعه نیازمند بازنگری و بهبود است تا از آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

مهدی پزشک‌نیا، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مرکزی، با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، هدف از این بازدید را ارزیابی آمادگی مجموعه عنوان کرد.

حسن قربانی عضو شورای شهر اراک هم بر مدیریت بهتر این مجموعه تاکید کرد و گفت: با توجه به نقش حیاتی این مجموعه در تأمین امنیت غذایی، انتظار می‌رود عملکرد آن در سطحی بالاتر قرار گیرد.

در این کشتارگاه روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ رأس دام سبک و حدود ۵۰ رأس دام سنگین کشتار می‌شود.