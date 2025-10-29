بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از پایانه مرزی ریلی شلمچه
معاون اجرایی رئیسجمهور در بازدید از پایانه مرزی ریلی شلمچه با توجه به پیشرفت سریع طرح راهآهن شلمچه ـ بصره، پس از سفر رئیسجمهور به استان خوزستان، از تسریع در تکمیل سکوهای ایستگاه تا پایان سال خبر داد و بر ضرورت همکاری بیشتر طرف عراقی برای تکمیل این مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر قائمپناه در نخستین برنامه از سفر دو روزه خود به خوزستان، از پایانه مرزی ریلی شلمچه بازدید کرد.
قائمپناه در این بازدید، از جزئیات ساخت این پایانه مرزی ریلی، مطلع شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه این بازدید، اظهار داشت: یکی از مسیرهایی که ریاست محترم جمهور بر آن تأکید داشته، راهآهن شلمچه ـ بصره بوده که خوشبختانه ساخت آن، پس از سفر آقای پزشکیان به استان خوزستان، سرعت داشته است.
قائمپناه تصریح کرد: در مدت زمان کوتاهی، حدود ۷ کیلومتر راهآهن برای ایستگاه ساخته شد و انشاءلله تا پایان سال، بقیه سکوها آماده میشود تا زائرانی که میخواهند به کربلا بروند، با ریلباس، سفر کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: امروز همچنین، گفتوگویی با مقامات همسایه عزیزمان عراق خواهیم داشت و پیگیری خواهیم کرد که انشاءلله آنان مثل ما به کار خود، سرعت بیشتری دهند تا بتوانیم اتصال ریلی بین ایران و عراق در منطقه جنوب کشور را که برای هر دو طرف اهمیت دارد، ایجاد کنیم.
گفتنی است، سید محمد رضا موالیزاده، استاندار خوزستان، معاون اجرایی رئیس جمهور را در این بازدید همراهی کرد.