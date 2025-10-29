رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: با اجرای این طرح خدمات اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی، توانمندسازی، فرصت‌آفرینی، پیشگیری و ارائه خدمات ارزان، در دسترس و رایگان به صورت محله‌محور برای عموم مردم فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیدمحمدجواد حسینی در مراسم افتتاح طرح «سلام» با محوریت سلامت اجتماعی محله محور در مدرسه دارالفنون اردبیل، افزود: مدارس منتخب در این طرح به کانون اصلی توانمندسازی، پایگاه سلامت اجتماعی و محلی برای اوقات فراغت مردم تبدیل می‌شود که این طرح به زودی در سایر مناطق کشور راه اندازی خواهد شد.

وی به توسعه خدمات توانبخشی و غربالگری توسط سازمان بهزیستی اشاره کرد وافزود: اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر سلامت جامعه (CBR) در محیط شهری اجرا می‌شود که سازمان بهزیستی تاکنون موفق شده است ۶۲ میلیون مورد غربالگری بینایی برای کودکان ۳ تا ۶ سال انجام دهد که در نتیجه آن، شیوع تنبلی چشم در ایران از ۴ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافته و حدود ۵۵۰ هزار مورد نابینایی پیشگیری شده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: تاکنون غربالگری‌های سلامت در حوزه کودکی متمرکز بود، اما با اجرای طرح "سلام" این نقص را برطرف کرده و با همکاری انجمن فوتومتری ایران، غربالگری سلامت چشم در دوران سالمندی نیز به مجموعه خدمات بهزیستی اضافه خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: مدارس منتخب در طرح سلام به کانون اصلی توانمندسازی، پایگاه سلامت اجتماعی و محلی برای اوقات فراغت سالمندان تبدیل می‌شوند. همچنین، در این مراکز، تعاونی محله‌یار، حساب‌های "نجات" و "امید محله" شکل گرفته و باشگاه کارآفرینان نوجوان نیز راه‌اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه معلولان در آیتم‌های مختلف از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند، گفت:هم اکنون ۱۷۷ مأموریت زیرمجموعه بهزیستی انجام می‌شود که ما اغلب این مأموریت‌ها را با مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌دهیم.

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دستاورد‌های انقلاب اسلامی یادآور شد: ما در جبهه روایت‌ها خوب عمل نکرده‌ایم و ضروری است تا با تبیین این دستاوردها، مردم را از خدمات بهزیستی آگاه کنیم.

حسینی از افزایش مشارکت مردم در برنامه‌های بهزیستی خبر داد و خاطر نشان کرد: با اولویت مدارس و با استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی و مساجد، طرح سلام و غربالگری شنوایی و بینایی در کشور انجام می‌شود.

وی سیاست توانمندسازی را از راهکار‌های مهم بهزیستی اعلام کرد و ادامه داد: ۲۱۰ هزار معلول صاحب مسکن شده و ۱۴۶ هزار معلول نیز در صف دریافت سرپناه هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بر اجتماعی شدن فعالیت‌های بهزیستی تاکید کرد و گفت: در ۶ ماهه اول سال‌جاری این مشارکت‌ها در اردبیل ۱۹۵ درصد افزایش یافته است.

حسینی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و ۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند.

وی افزود: طرح سلام بصورت پایلوت در مدرسه دارلفنون اردبیل اجرا می‌شود تا نقاط ضعف، قوت و ساختار آن شناسایی و برای مراحل بعدی در مدارس کشور بصورت گسترده اجرا خواهد شد.