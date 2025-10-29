پخش زنده
نماینده ولیفقیه در گیلان و استاندار با صدور پیامی، شهادت سرهنگ دوم میثم علیخواه از مأموران نیروی انتظامی شهرستان لاهیجان را به خانواده این شهید گرانقدر و مجموعه نیروی انتظامی تبریک و تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولیفقیه در گیلان و هادی حقشناس استاندار در این پیام، ضمن ابراز تأسف عمیق از شهادت مظلومانه این مأمور دلاور، بر ادامه راه شهدای مدافع امنیت تأکید کردند.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
شهادت مظلومانه مأمور دلاور نیروی انتظامی، سروان میثم علیخواه، در درگیری با اراذل و اوباش در شهرستان لاهیجان، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانبان و مردم شریف استان گیلان گردید.
این شهید والامقام که در راه حفظ نظم، آرامش و امنیت جامعه مظلومانه جان خود را تقدیم کرد، بیتردید در پیشگاه خداوند متعال از جایگاهی رفیع برخوردار است.
اینجانبان، وقوع این حادثه غمبار را به محضر فرماندهان و کارکنان غیور نیروی انتظامی استان، خانواده معظم شهدا، بازماندگان مکرم این شهید عزیز و مردم شریف گیلان تبریک و تسلیت عرض مینماییم و از خداوند متعال برای این شهید بزرگوار رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.
آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولیفقیه در استان گیلان
هادی حقشناس استاندار گیلان