به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان و هادی حق‌شناس استاندار در این پیام، ضمن ابراز تأسف عمیق از شهادت مظلومانه این مأمور دلاور، بر ادامه راه شهدای مدافع امنیت تأکید کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه مأمور دلاور نیروی انتظامی، سروان میثم علی‌خواه، در درگیری با اراذل و اوباش در شهرستان لاهیجان، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانبان و مردم شریف استان گیلان گردید.

این شهید والامقام که در راه حفظ نظم، آرامش و امنیت جامعه مظلومانه جان خود را تقدیم کرد، بی‌تردید در پیشگاه خداوند متعال از جایگاهی رفیع برخوردار است.

اینجانبان، وقوع این حادثه غمبار را به محضر فرماندهان و کارکنان غیور نیروی انتظامی استان، خانواده معظم شهدا، بازماندگان مکرم این شهید عزیز و مردم شریف گیلان تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم و از خداوند متعال برای این شهید بزرگوار رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.

آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان

هادی حق‌شناس استاندار گیلان