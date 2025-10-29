به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این واحد در سه هزار متر مربع مساحت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات افتتاح و به شبکه برق متصل شد.

شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی شال با مساحت ۷۸۵ هکتار به‌عنوان نخستین شهرک تخصصی کشور در حوزه انرژی خورشیدی مصوب شده است.

در حال حاضر، در مرحله نخست این شهرک با وسعت ۱۰۰ هکتار وارد مرحله اجرای شده و تاکنون ۲۹ قرارداد سرمایه‌گذاری با ظرفیت تولید ۱۷ و نیم مگاوات برق، منعقد شده است.

کشاورز، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حاشیه این مراسم از پیگیری موانع و چالش‌های پیش‌روی توسعه شهرک انرژی خورشیدی شال در نشستی خبر داد.

کشاورز افزود: طبق مصوبات این جلسه قرار شد پست ۶۳ کیلوولت مرحله اول با همکاری برق منطقه‌ای استان به‌زودی اجرایی شود.

او گفت: همچنین طبق تفاهم‌نامه موجود بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و وزارت نیرو، توسعه فاز‌های بعدی در ۷۰۰ هکتار باقی‌مانده به‌صورت مشترک انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اضافه کرد: مطابق طرح مشاور، اجرای کامل این پروژه نیازمند احداث دو پست ۶۳ کیلوولت و یک پست ۲۲۰ کیلوولت است که در صورت اخذ مجوز‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان تولید ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در این شهرک فراهم می‌شود.