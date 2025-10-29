بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر سرتیپ نبی سهرابی با اشاره به تشکیل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به دستور رهبر معظم انقلاب، افزود: این بنیاد موظف است تلاشها، فداکاریها و پیروزیهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس را از طریق ابزارهای هنری، کتاب، فیلم، کلیپ و سایر آثار فرهنگی به تصویر کشیده و برای نسل امروز بازگو کند؛ نسلی که دوران دفاع مقدس را بهطور مستقیم تجربه نکرده است.
وی اظهار کرد: برای ثبت و حفظ این واقعیتهای ارزشمند، در استانهای کشور موزههای دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشود تا پیروزیها و افتخارات رزمندگان در معرض دید عموم قرار گیرد.
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به وضعیت استان بوشهر در این زمینه، یادآور شد: استان بوشهر تا کنون موفق به ساخت موزه دفاع مقدس نشده است، اما کارهای مقدماتی و زیرساختی آن انجام گرفته و با تلاش مسئولان استانی و حمایت بنیاد، این موزه در آیندهای نزدیک ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در اصل مأموریتی فرهنگی است، گفت: درتلاشیم به نوجوانان و جوانان کشور یادآور شویم که گذشتگان آنها چه ایثار و ازخودگذشتگیهایی برای دفاع از میهن داشتهاند، و نقش مادران را در پشتیبانی از جبههها زنده کنیم؛ مادرانی که با عشق و ایمان، فرزندان خود را بدرقهی میدان نبرد کردند و در پیروزیهای دفاع مقدس سهمی بزرگ دارند.
امیر سرتیپ نبی سهرابی در پایان تأکید کرد: این ارزشها باید در موزههای دفاع مقدس و مقاومت بهصورت ملموس و مجسم برای آیندگان به نمایش درآیند تا افتخارات و فداکاریهای نسلهای پیشین همواره الهامبخش جوانان امروز باشد.
استاندار بوشهر نیز در این آیین با گرامیداشت یاد امام راحل و شهیدان انقلاب اسلامی، گفت: دوران دفاع مقدس، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار ملت ایران است که سرشار از ایثار و حماسهآفرینی ملت بزرگ ما و میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده است.
ارسلان زارع با تقدیر از خدمات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اظهار کرد: تأسیس این بنیاد از تصمیمهای ارزنده نظام جمهوری اسلامی ایران بود که نقشی مؤثر در ثبت و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای بعد دارد بنیاد با ثبات مدیریتی و عزم راسخ، مسیر روشنی را طی کرده و مؤلفهای اثرگذار در حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس بوده است.
وی با اشاره به نقش مردم ایران در دورههای مختلف مقاومت، افزود: ملت ایران در دفاع از آرمانهای خود و ارزشهای اسلام و انقلاب، همواره با اتحاد و همبستگی مثالزدنی ایستادگی کردهاند و همین روحیه، عامل استمرار اقتدار ملی و سربلندی کشور است.
استاندار بوشهر با تشکر از تلاشهای امیر سرتیپ نبی سهرابی، معاون بنیاد، و مدیران فرهنگی استان، بیان کرد: یکی از استانهایی که مستقیماً مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، استان بوشهر بود و باید در ثبت و روایتگری مقاومت مردم این منطقه، کار مستندسازی و فرهنگی ویژهای انجام شود.
وی به موضوع ساخت موزه دفاع مقدس و معراج شهدا نیز پرداخت و گفت: با وجود آمادهسازی زمین مناسب و جانمایی طرح موزه دفاع مقدس، به دلیل هزینههای بالا و شرایط اقتصادی نیازمند حمایت ویژه از سوی دولت و دستگاههای اجرایی هستیم و امیدواریم با استفاده از مصوبه هیئت وزیران و ظرفیتهای استانی در اجرای این طرح تسریع شود.
در پایان این آیین، استانداربوشهر از زحمات مدیران سابق بنیاد در استان بوشهر قدردانی و برای مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: تداوم فعالیتهای فرهنگی در حوزه یادمانها، جشنوارهها و دانشنامههای ملی دفاع مقدس باید با همدلی همه دستگاههای فرهنگی استان ادامه یابد تا پیام مقاومت و ایثار برای آیندگان ماندگار شود.
در این مراسم از خدمات افزون بر ۵ سال سرهنگ غریبی تقدیر و سرهنگ حیدرپور به عنوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر منصوب شد.