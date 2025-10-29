ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور، درآئین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر گفت: مأموریت اصلی این بنیاد انتقال پیام و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به جامعه، به‌ویژه نسل جوان است.