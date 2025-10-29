پخش زنده
کمآبی الگوی کشت مزارع شهرستان مهاباد را تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: کاهش منابع آبی و رها نکردن آب مخزن سد مهاباد برای کشت پاییزی، باعث تغییر الگوی کشت محصولات زراعی از جمله جو، گندم و کلزا در این شهرستان شده است.
بایزید حسنپور افزود: در سال زراعی جاری، در مجموع ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است که از این میزان، بیش از ۳۰ هزار هکتار بهصورت دیم و سه هزار هکتار بهصورت آبی کشت میشود.
حسن پور اظهارکرد: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی جو، کشاورزان امسال رغبت بیشتری به کشت این محصول نشان دادهاند و تاکنون حدود سه هزار هکتار از مزارع شهرستان بهصورت دیم و آبی زیر کشت جو رفته است.
وی، با اشاره به تأثیر کمبود منابع آبی بر کشت پاییزه گفت: سطح زیرکشت کلزا در این شهرستان از ۱۵۰ هکتار در سال گذشته به حدود ۵۰ هکتار کاهش یافته که این کاهش ناشی از نبود آب کافی برای آبیاری و تأمین رطوبت خاک است.
حسنپور تصریح کرد: تغییر الگوی کشت در سالهای اخیر با هدف سازگاری با شرایط اقلیمی، حفظ منابع آب و افزایش بهرهوری تولید در دستور کار قرار گرفته است و تلاش میشود با استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی، الگوی پایدارتری برای منطقه تدوین شود.
وی گفت: این تغییرات ناشی از محدودیت منابع آبی و نیاز به مدیریت بهینه زمینهای کشاورزی است و میتواند بر روند تولید و تأمین محصولات استراتژیک منطقه تأثیرگذار باشد.