وکیل دو انجمن با هشداردادن درباره آلودگی آب در فرانسه، از بی توجهی دولت این گشور در این باره به دستگاه قضایی شکایت کردند.

شکایت به دادگاه به علت وضع اضطراری آلودگی آب در فرانسه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، به نقل از شبکه فرانس انفو، وکیل گفت: متاسفانه این شکایت ها، چند برابر شده و شکوائیه اخیر، به دادگاه اداری شهر نانت، در غرب فرانسه ارائه شده است. این انجمن‌ها از مسئولان قضایی دولت، می‌خواهند در پرونده آب‌های آلوده، واکنش نشان دهند. آلودگی آب لوله کشی مناطق مختلف فرانسه با گاز سرطان زا سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بر سر زبان‌ها افتاده بود اما کسی آن را پیگیری نکرد.

وکیل گفته نخستین شکایت رسمی با هدف درخواست از مسئولان دولتی فرانسه برای رعایت مقررات و ضوابط درباره آب از جمله شناسایی مواد آلوده با حداکثر دقت و ارائه گزارش دقیق مطرح شده است.

طبق دستورالعمل سال ۲۰۰۰، سقف (کلر و گاز‌های موجود در آب)، ۵ دهم میکرو گرم در لیتر است. ولی پس از ۲۵ سال هنوز تشخیص قطعی آلودگی آب به سختی صورت می‌گیرد.

به گفته انجمن‌های فعال در حوزه آب، اگر دولت فرانسه همان ابتدا، سازماندهی خوبی برای شناسایی جزئی آلودگی در نظر می‌گرفت، حالا این کشور در وضع اضطراری فوق العاده نبود.

وکلای این انجمن‌ها می‌خواهند با طرح شکایت، دولت فرانسه را وادار کنند برای رفع آلودگی‌ها اقدام کند. در شکایت آنها آمده است: متاسفانه آلودگی شبکه داخلی منازل سلامت و جان صد‌ها هزار شهروند را به خطر انداخته اما تاکنون اقداماتی ملموس از طرف مسئولان فرانسه انجام نشده است.