پخش زنده
امروز: -
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر امروز به منظور شرکت در دومین کنگره ملی شهدای خراسان شمالی وارد این استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بدو ورود، حجت الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی فقیه، بهمن نوری استاندار خراسان شمالی به همراه جمعی از مدیران ارشد استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، و مسئولان محلی از رئیس مجلس شورای اسلامی استقبال رسمی به عمل آوردند.
این رویداد با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان کشوری و استانی، نخبگان، و اقشار مختلف مردم برگزار میشود و برنامههایی متنوع همچون یادوارههای شهرستانی، نشستهای تخصصی، و تجلیل از ایثارگران برجسته استان در دستور کار دارد.