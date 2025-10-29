به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بدو ورود، حجت الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی فقیه، بهمن نوری استاندار خراسان شمالی به همراه جمعی از مدیران ارشد استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، و مسئولان محلی از رئیس مجلس شورای اسلامی استقبال رسمی به عمل آوردند.

این رویداد با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان کشوری و استانی، نخبگان، و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و برنامه‌هایی متنوع همچون یادواره‌های شهرستانی، نشست‌های تخصصی، و تجلیل از ایثارگران برجسته استان در دستور کار دارد.