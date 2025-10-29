مقامات یمن می‌گویند: به مقابله با شبکه‌های جاسوسی در این کشور ادامه خواهند داد. اخیرا هسته‌های جاسوسی در یمن شناسایی شده است که با نفوذ در نهاد‌های بشردوستانه سازمان ملل، در حال فعالیت در این کشور هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا، هسته‌های جاسوسی سازمان یافته در یمن تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه و در جهت منافع دشمن صهیونیستی فعالیت می کنند. این هسته‌ها که به تایید دولت صنعا با نظارت نهاد‌های وابسته به سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا و یونیسف فعالیت می‌کردند فقط به جمع اوری اطلاعات بسنده نکردند بلکه جنایات بزرگی را باعث شدند که بارزترین آنها ترور نخست وزیر و برخی از وزیران یمن بود.

عارف العامری تحلیلگر سیاسی می‌گوید: عملیات امنیتی و اطلاعاتی یمن برای مقابله با فعالیت‌های جاسوسی به خصوص عملیاتی که سازمان ملل برنامه ریزی و از آن حمایت مالی می‌کند، اقدامی قانونی است، هر چند این عملیات بر برخی کمک‌های بشردوستانه به یمن تاثیر خواهد گذاشت، اما مقامات و مردم یمن برای مقابله با فعالیت‌های جاسوسی کنار هم ایستاده‌اند.

موضع رسمی صنعا صریح و قاطع بود به گونه‌ای که سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنرانی اخیر خود دخالت این سازمان‌ها را چنین جنایاتی تأیید و تاکید کرد عملیات پیگرد جاسوسان ادامه دارد و آنها هیچ مصونیتی نخواهند داشت. در مقابل، سازمان ملل متحد و نهاد‌های وابسته به آن با صدور بیانیه‌هایی سعی کردند خود را از اتهامات تبرئه کنند و موضوع را فقط «بازداشت غیرموجه» کارکنان بین‌المللی قلمداد کردند.

یوسف الفروی مدیر امور نهاد‌های سازمان ملل متحد در وزارت خارجه یمن اعلام کرد: انتظار می‌رود سازمان ملل با آغاز تحقیقات داخلی، خود را از این اتهامات تبرئه کند و مشخص شود آیا پوششی برای برخی جاسوس‌ها بوده است یا خیر. امیدواریم سازمان ملل سیاسی کاری را کنار بگذارد و رویکردی بیطرف را در پیش گیرد.

وزارت امور خارجه یمن با درخواست از سازمان ملل برای مسئولیت پذیری به جای فرار از مسئولیت و گمراه کردن افکار عمومی، تاکید کرد: زمان «بیطرفی دروغین» به پایان رسیده و سوء استفاده از پوشش اقدامات بشردوستانه برای جاسوسی، محکوم است.

در عرصه میدانی، عملیات بازداشت اعضای این هسته‌های جاسوسی ادامه دارد.

رهبر انصاراالله یمن تأکید دارد: شواهد محکمی درمورد ارتباط مستقیم برخی از کارکنان امداد و نهاد‌های جاسوسی دشمن وجود دارد و آنچه اعلام شده، تنها بخشی از یک شبکه گسترده است که سال‌هاست فعالیت می کند.