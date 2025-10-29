به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در سرخس، ۸ طرح از مصوبات سفر تولیت آستان قدس با هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

مصطفی فیضی در آیین بهره برداری از این طرح ها در فرهنگسرای امام رضا (ع) سرخس گفت: نخستین سفر رسمی حجت الاسلام والمسلمین مروی به شهرستان‌ ها، بنا به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در توجه به مناطق موقوفه‌ دار، بهمن‌ ماه پارسال و از سرخس، آغاز شد.

فیضی افزود: با مساعدت تولیت آستان قدس رضوی، در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌ های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی در شهرستان سرخس، تامین اعتبار شده است، همچنین بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه املاک و اراضی به مردم این منطقه مساعدت و پرداخت‌ شده است.

قائم‌ مقام تولیت آستان قدس رضوی اظهار داشت: در همین راستا اهدای آمبولانس به بیمارستان و مینی‌ بوس به شهرداری، ساخت و نوسازی چندین مدرسه، تأمین تجهیزات ورزشی، راه‌ اندازی دارالقرآن، تأمین کتابخانه و کتابخانه سیار، تأمین ۴۰ دست جهیزیه زوج‌ ها و ده‌ ها طرح دیگر، بخشی از اقدامات انجام‌ شده از مصوبات سفر تولیت بوده است.

فیضی در خصوص منطقه آزاد سرخس نیز گفت: خدمت‌ رسانی آستان چه پیش و چه پس از تصویب منطقه آزاد، متوقف نشده و ظرفیت خدمات این مجموعه نسبت به سال گذشته، بیش از دو برابر شده است و به‌ زودی تا کمتر از یک ماه آینده با تشکیل هیئت‌ مدیره جدید، مطابق با ضوابط و اساس‌ نامه‌ های مناطق آزاد تجاری، مدیرعامل منطقه آزاد معرفی و بدون هیچ مشکلی، ابلاغ خواهد شد.

وی با تاکید بر پیگیری جدی مشکل جاده سرخس ـ مشهد بیان کرد: اجرای جاده سرخس ـ مشهد بر عهده دستگاه‌ های اجرایی است و ما نیز به سهم خود، پیگیر تسریع در اجرای این طرح ملی خواهیم بود.

فیضی اظهار داشت: آستان قدس رضوی آمادگی دارد پیگیری‌ های لازم برای رفع محدودیت‌ های محدوده شهری و مشکلات زمین در سرخس را انجام دهد و با همراهی دستگاه‌ ها، این موضوع نیز، حل‌ و فصل خواهد شد.

محمدحسین استادآقا مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، احسان قاضی‌ زاده هاشمی نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان ومعتمدان محلی سرخس در این مراسم حضور داشتند.