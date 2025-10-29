به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر غلامرضا بصیرنیا، دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات جلسه ۵۵۴ این شورا گفت: در این جلسه شورای معین که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای این شورا برگزار شد؛ تعیین مناسبت‌های جدید در تقویم رسمی کشور و گزارش سند ملی هوش مصنوعی مورد طرح و بررسی قرار گرفتند.

دبیر شورای معین با اشاره به ابلاغ آیین نامه جدید نامگذاری مناسبت‌ها از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در این جلسه، مناسبت‌های جدید پیشنهادی از سوی شورای فرهنگ عمومی برای درج در تقویم رسمی کشور مورد بررسی اعضا قرار گرفت و روز ۲۱ آبان ماه مصادف با سالروز شهادت سرلشکر پاسدار حسن طهرانی مقدم در سال ۱۳۹۰ و همچنین در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عالیقدر هوا - فضا و صنعت موشکی ایران از جمله سرلشکر حسن طهرانی مقدم و سرلشکر امیرعلی حاجی زاده به عنوان «روز ملی هوا - فضا» و ۹ آذرماه مصادف با سالروز بازپس‌گیری جزایر سه گانه خلیج فارس از اشغالگران انگلیسی توسط نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۵۰ به عنوان «روز جزایر سه گانه خلیج فارس (بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک)» برای درج در متن تقویم رسمی کشور مورد تصویب قرار گرفتند.

دکتر غلامرضا بصیرنیا در ادامه ضمن بیان فرایند و جزئیات تشکیل سازمان ملی و شورای راهبردی هوش مصنوعی و نیز تصویب و ابلاغ سند ملی هوش مصنوعی در تیرماه سال گذشته از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در این جلسه شورای معین با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس محترم جمهور و دبیران ستادهای فناوری این معاونت، گزارش اجرای این سند و اقدامات و انجام شده در راستای توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ناظر به سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی ایشان ارائه شد که بنا به اظهاراتشان، تصویب سند ملی هوش مصنوعی از سوی شورای عالی موجب ایجاد یک جریان گسترده و متنوع در این حوزه در سطح کشور شده است.



دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه افزود: در این گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف هوش مصنوعی شامل زیرساخت ¬های حکمرانی، آموزش و پژوهش، زیر ساخت داده و پردازش، توسعه محصولات فناورانه و تجاری سازی، توسعه بازار در زیست بوم، تعاملات بین المللی و ترویج و فرهنگ سازی، میزان هزینه و سرمایه گذاری، جایگاه و رتبه بین المللی کشور در حوزه هوش مصنوعی ارائه شد. وی همچنین افزود: در این جلسه سند ملی سلامت زنان نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفت اما به دلیل ضیق وقت؛ بررسی تکمیلی آن به جلسه آتی شورای معین موکول شد.