مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از کاشت ۱۱ هکتار باغچه گل فصلی در سطح شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیاصغر اسداللهی اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز برنامهریزی برای کاشت ۱۱ هکتار باغچه گل در اهواز انجام و کار آن آغاز شده است.
وی در خصوص تامین گلهای باغچههای شهری افزود: در برخی مناطق از مدتی پیش بذر کاشته شده و از ۱۵ آبان، نشاءهای گل جابهجا و در محلهای در نظر گرفته شده کشت میشوند. همچنین در برخی نقاط مانند میدانها از جمله میدان انقلاب کمپلو یا میدان گردشگر کیانپارس بذر گل کاشته شده و اکنون فصل گلدهی رسیده است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: برای برخی نقاط هم گلهای گلدانی از تولیدکنندگان گل و گیاه، خریداری و در محلهای مورد نظر کشت میشود که این کار هم از ۱۵ آبانماه آغاز میشود.
وی گفت: امسال سعی شده است ترکیبی از یوکا، آگاو و گلهای فصلی در سطح شهر کشت شود تا منظرگاه زیباتری داشته باشیم و مردم به تدریج شاهد شهر زیباتر و با طراوتتری خواهند بود.