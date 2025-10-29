هیئت عالی دیوان محاسبات کشور، متشکل از سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه) وارد شهر ساحلی شرم‌الشیخ مصر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، این هیئت برای شرکت در بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی نهاد‌های عالی حسابرسی (INTOSAI) به مصر سفر کرده است.

قرار است این هیئت علاوه بر حضور در نشست‌های تخصصی این کنفرانس، دیدار‌های دوجانبه‌ای نیز با روسای دیوان محاسبات سایر کشور‌ها برگزار کند.

کنفرانس بین‌المللی نهاد‌های عالی حسابرسی از ۲۷ تا ۳۱ اکتبر با مشارکت سران و نمایندگان بیش از ۱۹۰ نهاد حسابرسی و نظارتی جهان در شرم‌الشیخ برگزار می شود.

این رویداد که مهم‌ترین گردهمایی سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی به شمار می‌رود، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام نظارت مالی جهان محسوب می‌شود و نقش کلیدی در تعیین راهبرد‌های آینده شفافیت و پاسخگویی بین‌المللی ایفا می‌کند.