به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون عمرانی استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه زیر بنای توسعه و پیشرفت هر کشوری از آموزش و پرورش آغاز می‌شود بر ضرورت اهتمام آموزش مقابله با حوادث در مدارس تاکید کرد.

حسینی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه آموزش پدافند غیر عامل یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی است گفت دانش آموزان باید در حین تحصیل آموزش‌های لازم در حوزه پدافند غیر عامل را فرابگیرند .

از پنجم تا یازدهم مهر ماه با عنوان هفته پافند غیر عامل نامگذاری شده است.