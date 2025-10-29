پخش زنده
در مراسمی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در مدرسه شهید نامدار مرادی سنندج زنگ پدافند غیر عامل نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون عمرانی استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه زیر بنای توسعه و پیشرفت هر کشوری از آموزش و پرورش آغاز میشود بر ضرورت اهتمام آموزش مقابله با حوادث در مدارس تاکید کرد.
حسینی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه آموزش پدافند غیر عامل یکی از برنامههای آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی است گفت دانش آموزان باید در حین تحصیل آموزشهای لازم در حوزه پدافند غیر عامل را فرابگیرند .
از پنجم تا یازدهم مهر ماه با عنوان هفته پافند غیر عامل نامگذاری شده است.