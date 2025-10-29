شرکت‌کنندگان در پایان نشست تخصصی مؤسسه مطالعات منطقه‌ای اسلام‌آباد، بر ضرورت دیپلماسی سازنده و گفت‌و‌گو‌های متقابل برای حل مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای تأکید کردند و بازگشت به چندجانبه‌گرایی مؤثر را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در نشست تخصصی مؤسسه مطالعات منطقه‌ای اسلام‌آباد، شرکت‌کنندگان بر ضرورت دیپلماسی سازنده و گفت‌و‌گو‌های متقابل برای حل مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای تأکید کردند و بازگشت به چندجانبه‌گرایی مؤثر را خواستار شدند.

در این نشست گفته شد که تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشور‌های مستقل، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، مبنای حقوقی بین‌المللی ندارد و باز اعمال آن موجب کاهش اعتماد جهانی به توافقات بین‌المللی و فشار بر ملت‌های منطقه می‌شود.

به باور شرکت‌کنندگان، برنامه هسته‌ای ایران ماهیتی صلح‌آمیز دارد و این کشور بر اساس تعهدات برجامی خود، حق واکنش در برابر نقض توافق را محفوظ می‌دارد.

کارشناسان همچنین با اشاره به نقش پاکستان در تقویت تعامل منطقه‌ای، بر گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی، تجارت و پروژه‌های اتصال اقتصادی تأکید کردند.

در جمع‌بندی این نشست، روابط ایران و پاکستان به‌عنوان نمونه‌ای موفق از همگرایی منطقه‌ای توصیف شد؛ روابطی که می‌تواند با توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی، زمینه‌ساز رشد پایدار در جنوب آسیا شود.