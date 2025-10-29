به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: راننده اتوبوس برای قاچاق سوخت به پرداخت یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسین نجف زاده افزود: پرونده قاچاق ۸۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۳۲۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سردشت رسیدگی شد.

نجف زاده تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۷۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد. وی افزود: شعبه رسیدگی کننده همچنین مبلغ ۳۸۲ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: عوامل انتظامی مستقر در بازارچه مرزی کیله شهرستان سردشت سوخت قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.