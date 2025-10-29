به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌ المللی وزارت امور خارجه که با هدف مذاکره با مقامات افغانستان به کابل سفر کرده بود، صبح امروز با حضور در مرز دوغارون، از پایانه مرزی دوغارون و طرح در حال ساخت انسداد مرزی ایران و افغانستان بازدید کرد و از نزدیک با روند کار آشنا شد.

غریب آبادی در این بازدید ضمن گفتگو با مقامات مرزی جمهوری اسلامی ایران در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.