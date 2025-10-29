به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر شکار غیرمجاز توسط فردی سودجو در مناطق حفاظت شده کوهستانی دادین، بلافاصله ماموران انتظامی این شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: ماموران با سرعت عمل، شکارچی را در مخفیگاه خود در کوه‌های اطراف دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم سه قبضه سلاح شکاری و مقداری گوشت شکار کشف شد، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.