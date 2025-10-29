رئیس اداره سرمایه‌گذاری و اقتصادی وزارت میراث فرهنگی گفت: اتحادیه شهر‌های جاده ابریشم یک فرصت کم‌نظیر برای گردشگری استان سمنان و کشور است، این جاده، کشور و صنعت گردشگری ما را به نیمی از جمعیت جهان متصل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر شالبافیان در کنفرانس بین المللی گردشگری سمنان، جاده ابریشم، فرصت‌ها و چشم‌اندازها در سمنان گفت: اتحادیه بین‌المللی شهرهای جاده ابریشم ابتکارات زیادی برای رونق گردشگری در این حوزه داشته و استان سمنان برای بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت باید ظرفیت‌های خود را معرفی کند.

وی با بیان اینکه استان سمنان به عنوان نماینده ایران در این اتحادیه بین‌المللی از قابلیت‌های متعددی در حوزه گردشگری برخوردار است، افزود: انتظار می‌رود مسئولان استان و شهر سمنان برای استفاده بهتر از این ظرفیت، برنامه‌ریزی کنند.

او با اشاره به توجه ویژه دولت به حوزه گردشگری از افزایش تسهیلات گردشگری از دو همت به ۴۴.۵ همت در یک سال اخیر خبر داد و افزود: با وجود این افزایش قابل توجه، برای اینکه صنعت گردشگری در کشور و استان رخ‌نمایی کند، همچنان این ارقام کفایت نمی‌کند.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه مشوق‌های بی نظیری از جمله کاربری ترکیبی، معافیت واردات تجهیزات، معافیت ‌ای مختلف برای سرمایه گذاران در یک سال گذشته در حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است، گفت: میزان تسهیلات اعطای به فعالان حوزه گردشگری با یک جهش روبه‌رو بوده است.

وی بر لزوم هم‌افزایی بین همه دستگاه‌ها، مسئولان و مردم تاکید و تصریح کرد: برای رونق صنعت گردشگری به یک اتفاق بیرونی و شاخص نیازمندیم که در سایه آن، هم‌افزایی بالایی بین همه بخش‌ها ایجاد شود.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه برای رخ‌نمایی یک مکان گردشگری و تبدیل شدن به مقصد گردشگری نیاز به یک اتفاق بیرونی است و برگزاری این کنفرانس یک اتفاق بیرونی برای سمنان محسوب می شود خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری باید به دنبال تمایزها بود و جاده ابریشم این تمایز را دارد و پیوند خوردن این شهر با جاده ابریشم مانوس و مفهوم است و می تواند در حوزه گردشگری رخ نمایی و به مقصد گردشگری تبدیل شود .

شالبافیان از برنامه‌ریزی برای گردهمایی مسئولان ۳۹ شهر ایرانی حاشیه جاده ابریشم خبر داد و گفت: این گردهمایی قرار است هفته آینده برگزار شود.

وی با اشاره به ثبت جهانی سه روستای ایران در سال جاری اظهار کرد: ثبت جهانی به جذب قابل توجه گردشگر و معرفی ظرفیت‌ها کمک می‌کند. همچنان که روستای کندوان بعد از ثبت جهانی با خیل بالای گردشگر خارجی روبه‌رو شد.

او با اشاره به اینکه دیگر کشورهای عضو اتحادیه شهرهای جاده ابریشم برنامه‌های متعددی در طول سال برگزار می‌کنند افزود: انتظار می‌رود سمنان با الگوبرداری از این کشورها، برای برنامه‌های مختلف برنامه‌ریزی کند.