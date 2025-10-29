به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره گاز کاشمر گفت: مانور مدیریت بحران با موضوع نشست زمین و نشت گاز همزمان با هفته پدافند غیر عامل و با حضور عوامل امدادی گاز، آتش نشانی، هلال احمر، سپاه، اورژانس، نیروی انتظامی، پلیس راهور، شهرداری، راهداری و گروه‌ های امدادی گاز از شهرهای معین، در بلوار ولیعصر این شهر برگزار شد،

علی رضاپور افزود: با توجه به اینکه دشت کاشمر مستعد فرونشست زمین است، سناریوی مانور نیز بر همین اساس تنظیم و اجرا شد.

او با بیان اینکه این مانور با فرض فرونشست زمین و ایجاد شکست در قسمتی از شبکه گاز انجام شد، ادامه داد: با اعلام آغاز مانور بلافاصله همزمان با حضور تیم‌ مدیریت بحران اداره گاز به منظور قطع جریان گاز در محدوده حادثه و ایمن سازی محیط و انجام تعمیرات در محل، تیم‌ های امداد و نجات با تجهیزات اولیه در محل حاضر شدند.

رضاپور بیان کرد: پس از محصور کردن منطقه خطر و بستن مسیر تردد وسایل نقلیه برای سهولت در تردد خودروهای امدادی، عملیات ترمیم لوله و بازیابی توسط گروههای اعزامی انجام شد.

او با بیان اینکه این مانور به منظور حفظ آمادگی، مهار بحران و حفظ پایداری شبکه گاز و استمرار خدمات رسانی گاز در سطح شهرستان انجام شد، گفت: در این مانور که حدود ۲ ساعت به طول انجامید ارزیابی عملکرد ادارات و سازمان های مربوطه در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت و بهینه سازی فرایندهای واکنش در شرایط اضطراری انجام شد.