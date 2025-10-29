به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، آیین رسمی «مهمان مهر» با حضور دانشجویان نو ورود از سراسر کشور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام علی تقوی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان قم، عصر امروز در این مراسم گفت: این گردهمایی معنوی فرصتی است برای آغاز سالی تازه در مسیر علم، ایمان و همدلی و لحظه‌ای برای پیوند دل‌های جوان با روشنایی معرفت و مهر اهل علم.

در پایان این مراسم از برخی خانواده های شهدای دفاع مقدس 12 روزه که دانشجو بودند، تجلیل شد.