رونق کار در مراکز فرآوری محصولات کشاورزی
استان زنجان در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی در جمع ۵ استان برترقرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرکز فرآوری میوه خشک در زنجان که به همت بانوی کارآفرین زنجانی راه اندازی شده است؛ محصولات خود را در سی نقطه از کشور به فروش میرساند.
محصولات فرآوری شده در این مرکز بزودی به ۵ کشور صادر خواهد شد.
