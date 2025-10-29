در دیدار مدیران و کارکنان زندان‌های استان گلستان، نماینده ولی فقیه بر برخورد اخلاقی، صبر و رعایت کرامت انسانی زندانیان تأکید کرد و گفت: هدف از زندان صرفاً مجازات نیست، بلکه اصلاح و بازسازی شخصیت افراد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و اسلامی افزود: هدف از زندان صرفاً مجازات نیست، بلکه باید مکانی برای تربیت، اصلاح و بازگشت افراد به جامعه باشد.

او ادامه داد: حتی برخورد با مجرمان خطرناک باید همراه با اخلاق، احترام و رعایت کرامت انسانی باشد تا اثر تربیتی آن ملموس شود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: پر کردن زندان‌ها بدون ضرورت، نه تنها به نفع نظام نیست، بلکه بار اضافی بر دولت و جامعه تحمیل می‌کند و به جای آن، باید راهکار‌های جایگزین برای اصلاح و کنترل افراد اندیشیده شود و زندانیان، حتی در صورت محدودیت، فرصت بازسازی شخصیت و اصلاح رفتار داشته باشند.

آیت‌الله نورمفیدی با یادآوری نمونه‌های تاریخی، از جمله برخورد امیرالمؤمنین علیه‌السلام با ابن ملجم، تأکید کرد:احترام، رعایت حقوق انسانی و برخورد اخلاقی می‌تواند تأثیر بیشتری از تنبیه صرف داشته باشد و اصلاح افراد را ممکن سازد.

نماینده ولی فقیه در گلستان به مدیران و کارکنان زندان‌ها خاطرنشان کرد: صبر، تحمل و رعایت اخلاق در مواجهه با زندانیان، اثرگذاری عملی و معنوی بسیار دارد و می‌تواند پیام اسلام و آموزه‌های رسول خدا را به بهترین شکل منتقل کند.