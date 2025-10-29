پخش زنده
امروز: -
برنامههای سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در نشستی در اداره تبلیغات اسلامی مهاباد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد در این نشست حضور پرشور وگسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را نمود و جلوهای از اتحاد و همبستگی ملت ایران و ایستادگی پای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: مراسم غبارروبی مزارشهدا به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی، برگزاری برنامههای فرهنگی، ملی و مذهبی، و مسابقات فرهنگی و هنری از جمله این برنامه هاست.
حجت الاسلام رضا ابراهیمی افزود: مسیر و زمان راهپیمایی ۱۳ آبان متعاقبا به حضور شهروندان اعلام خواهد شد و از مردم مهاباد عوت میشود که حضور گستردهای دراین راهپیمایی داشته باشند.
اعضای حاضر در این نشست هم با بیان نظرات و پیشنهادات خود، برای برگزاری باشکوه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اعلام آمادگی کردند.