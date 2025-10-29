به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد در این نشست حضور پرشور وگسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را نمود و جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی ملت ایران و ایستادگی پای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: مراسم غبارروبی مزارشهدا به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ملی و مذهبی، و مسابقات فرهنگی و هنری از جمله این برنامه هاست.

حجت الاسلام رضا ابراهیمی افزود: مسیر و زمان راهپیمایی ۱۳ آبان متعاقبا به حضور شهروندان اعلام خواهد شد و از مردم مهاباد عوت می‌شود که حضور گسترده‌ای دراین راهپیمایی داشته باشند.

اعضای حاضر در این نشست هم با بیان نظرات و پیشنهادات خود، برای برگزاری باشکوه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اعلام آمادگی کردند.