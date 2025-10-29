مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود نظر اصراری مجلس در خصوص «موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را به مصلحت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور رئیس جمهور و اکثریت اعضاء برگزار شد.

در این جلسه در خصوص لایحه «موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از ارائه نظر کمیسیون «زیربنایی و تولیدی» مجمع و استماع نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند.

نهایتا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت مورد نظر مجلس درباره این لایحه رای دادند.