

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

در ۴۸ کیلوگرم سینا بوستانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل ماسامونه یوشیمادو از ژاپن با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. بوستانی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر خیان سابوئلو از فیلیپین را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب آرنور نورسعیداف از قرقیزستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم یاسین زارع زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر اصیل الموتوا از بحرین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب جایور سینگ از هند شد و به گروه بازنده‌ها رفت. زارع زاده در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر گدارا پوراگاموی از سریلانکا را مغلوب کرد و به دیدرا رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ابراهیم یسکاکبک از قزاقستان شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مرتضی حاج ملامحمدی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر کارلوس کالاون از فیلیپین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ یاخیبک گانی اف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ سوخی الدین علی اف از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. حاج ملامحمدی در این دیدار به مصاف گوراو پونیا از هند می‌رود.

در وزن ۸۰ کیلوگرم محمدپارسا کرمی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر انجین زنگ از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل سورابه یاداو از هند به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب بنیاد روفاتوف از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. کرمی در این دیدار به مصاف هاروتا شیوتسوکا از ژاپن می‌رود.