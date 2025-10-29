به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برای بیش از هفت دهه، ایران همواره هدف دخالت‌ها و سیاست‌های خصمانه کشور‌های استعمارگر به ویژه آمریکا بوده است. از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با حمایت آمریکا و انگلیس صورت گرفت تا تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی و سیاسی گسترده در دهه‌های بعد، این دخالت‌ها نه تنها استقلال و امنیت ملی ایران را تهدید کرده، بلکه موجب تشدید بی‌اعتمادی تاریخی میان ایران و قدرت‌های غربی شده است.

این دشمنی‌های مستمر بر پایه منافع استعماری و تلاش برای کنترل منابع و سیاست‌های منطقه‌ای ایران شکل گرفته و آثار آن تا امروز در مناسبات بین‌المللی و زندگی مردم ایران محسوس است.

این روایت، مرور کوتاهی‌ست بر هفتاد سال تقابل آشکار و پنهان.