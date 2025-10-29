پخش زنده
اولین دوره همایش هوش مصنوعی ویژه مدیران با موضوع حکمرانی بین بخشی در شهر هوشمند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این همایش به همت شهرداری یزد در تالار شهید آیینی برگزار شد تا شرکت کنندگان با آموزشهای لازم برای شناخت نوع تهدیدات و راههای مقابله و دفاع در مقابل آن آشنا شوند.
جمعی از کارشناسان شهرداری و شماری از گروههای مردمی در این همایش یک روزه حضور داشتند.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل کشور در این همایش با اشاره به روند شکل گیری این سازمان گفت: طی این ۲۲ سال شکل گیری این سازمان، اقدامات و فعالیتهای خوبی در حوزههای مختلف در این سازمان انجام شده است.
سردار قمی افزود: بخش مهمی از دستورالعملها و رسالت ما در این سازمان، صیانت از جان مردم در مقابل تهدیدات به شمار میآید که با مشارکت گروههای مردمی در حال اجراست.