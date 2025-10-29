معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه روند احداث خط ریلی شلمچه ـ بصره به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم کریدوری است گفت: روند اجرای این پروژه شتاب بسیار خوبی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر قائم‌پناه روز چهارشنبه در بازدید از روند احداث خط ریلی شلمچه ـ بصره اظهار کرد: تسریع در اجرای این کریدور مورد تاکید رئیس‌جمهور است و امروز شاهد شتاب در احداث آن هستیم.

وی افزود: احداث هفت کیلومتر خط راه‌آهن در ۶ ماه گذشته نشان از عزم جدی در اجرای این کریدور دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: با تکمیل این خط تا پایان سال، زائران اربعین حسینی به‌راحتی از ریل‌باس استفاده خواهند کرد.

قائم‌پناه بیان کرد: در نشست با طرف عراقی در بصره از آنها خواهیم خواست روند اجرای این پروژه در خاک عراق را تسریع کنند تا اتصال خط ریلی ایران و عراق در جنوب کشور ایجاد شود.

وی اتصال این خط ریلی را برای ۲ کشور با اهمیت توصیف کرد و افزود: با تکمیل این خط، شاهد تردد روان و بدون مشکل زائران اربعین حسینی خواهیم بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز وارد فرودگاه آبادان شد و مورد استقبال استاندار خوزستان و جمعی از مدیران استانی قرار گرفت.

محمدجعفر قائم‌پناه در بدو ورود، برنامه بازدید از مسیر راه‌آهن خرمشهر ـ بصره را آغاز کرد و سپس برای ادامه برنامه‌های کاری خود عازم شهر بصره خواهد شد.

این سفر با هدف افتتاح چندین طرح عمرانی و دیدار با فعالان اقتصادی در اهواز انجام می‌شود. استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان محلی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور را همراهی می‌کنند.

همچنین بازدید از مترو اهواز و افتتاح مدرسه پردیس عدالت در شهر اهواز که پیش از این با حضور رئیس‌جمهور کلنگ‌زنی شده بود، از دیگر برنامه‌های معاون اجرایی رئیس‌جمهور است که فردا (هشتم آبان) انجام خواهد شد.