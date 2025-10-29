به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، از اردیبهشت‌ماه سال جاری، طرح «فواد» با عنوان اختصاری فوریت‌های اداری به‌صورت آزمایشی در استان قزوین آغاز شده است. این طرح با هدف افزایش سرعت پاسخگویی به شکایات مردمی و ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پل ارتباطی مستقیمی میان ارباب‌رجوع و نهاد‌های اداری ایجاد کرده است.

بر اساس این طرح، شهروندانی که در مراجعه به ادارات با عدم پاسخگویی یا تأخیر در انجام امور مواجه شوند، می‌توانند با شماره ۱۲۸ تماس گرفته و شکایت خود را ثبت کنند.

پیگیری شکایات در سامانه فواد به‌صورت آنی انجام می‌شود و زمان پاسخگویی از سه ساعت تا حداکثر ۴۸ ساعت متغیر است. کارشناسان این سامانه با حضور در محل دستگاه‌ها، عملکرد ادارات را به‌صورت چهره‌به‌چهره بررسی می‌کنند.