به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س)، بانوی شجاعت و الگوی صبر و ایثار، آئینی معنوی با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در مسجد امام حسین مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این مراسم معنوی با قرائت دعای توسل و نغمههای مولودیخوانی عطرآگین شد.
حجتالاسلام ابوالفضل حسین علیزاده، مسئول شعبه قرآن، عترت و نماز عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد در این مراسم معنوی به تشریح ویژگیهای برجسته شخصیتی حضرت زینب (س) پرداخت و گفت: خدامحوری، شجاعت، دانایی، صبوری و رعایت عفاف و حجاب از شاخصترین خصال آن بانوی بزرگوار بود.
وی افزود: حضرت زینب (س) نهتنها در واقعه عاشورا، بلکه در تمامی مراحل پس از آن، با صبر و استقامت خود، پیام نهضت حسینی را به گوش جهانیان رساند.
در ادامه مداحان و ذاکران اهل بیت با اجرای مولودیخوانی، ولادت حضرت زینب (س) را شادباش گفتند و حاضران با ذکر صلوات و ابراز عشق به خاندان عصمت و طهارت، لحظاتی معنوی و روحنواز رقم زدند.