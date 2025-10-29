به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری گفت: علاقمندان به شرکت در ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی می‌توانند به دبیرخانه کارگروه استانی - اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت گیلان مراجعه کنند.

دبیرکارگروه توسعه صادرات گیلان؛ با اشاره به معیار‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه، گفت: معیار‌های اصلی انتخاب صادرکنندگان برتر؛ ارزش صادرات، عمق نفوذ پذیری در بازار‌های هدف، مقصد صادرات، پیچیدگی و ضریب دانش بنیانی، ارز آوری، رعایت قوانین و مقررات تجاری است.

به گفته پورحیدری؛ برای امسال صادرات ۸۳۵ میلیون دلاری برای گیلان هدفگذاری شده است که تاکنون حدود ۵۰ درصد آن محقق شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه در پایان این فرآیند، منتخبین استانی توسط کارگروه استانی با در نظر گرفتن معیار‌های ارزیابی انتخاب خواهند شد خاطرنشان کرد: به صادر کنندگان نمونه انتخاب شده طی مراسمی با حضور استاندار گیلان لوح و تندیس زرین اهداء خواهد شد.