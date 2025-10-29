دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر از آزادی ۳۴ زندانی واجد شرایط از زندان قزلحصار و همچنین اعزام نزدیک به ۱۰۰ محکوم به واحد‌های تولیدی شهرستان برای اشتغال و باز اجتماعی شدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اجرای شدن سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه عفو معیاری، کاهش جمعیت زندان‌ها و توجه به مقوله مهم اصلاح، تربیت و باز اجتماعی کردن زندانیان، هیئتی متشکل از قضات و مسئولان اجرای احکام دادسرای اسلامشهر از زندان قزلحصار بازدید کردند.

در این بازدید پرونده‌های متعددی مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت و در نهایت با احراز شرایط قانونی لازم برای تعدادی از زندانیان دستور آزادی ۳۴ نفر از محکومان در زندان قزلحصار صادر شد.

همچنین در اجرای بخشنامه اخیر عفو معیاری نزدیک به ۱۰۰ نفر از محکومان به منظور اشتغال و باز اجتماعی شدن، به واحدهای تولیدی شهرستان اسلامشهر اعزام شدند.