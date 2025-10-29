پخش زنده
ظرفیت نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه برق در حوزه تحت پوشش برق منطقهای تهران، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با از ۵۰ مگاوات در سال گذشته به ۸۴۳.۵ مگاوات رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد شبیهی با اشاره به این که رشد نیروگاههای خورشیدی در نیمه نخست سال جاری نشاندهنده تغییر جدی در سیاستهای انرژی کشور است و این سرعت در تاریخ تجدیدپذیرها در ایران بیسابقه است، درخصوص ۱۷ ساختگاه این شرکت اظهار داشت: با این سرعت، هر نیروگاه ۲۰ مگاواتی میتواند ظرف ۴ ماه وارد مدار شود و نیروگاههای ۵۰ مگاواتی هم ۶ تا ۸ ماه بیشتر زمان نیاز ندارند.
طبق آمار منتشر شده، تاکنون ۱۸ طرح خورشیدی تعریف شده که ۱۷ طرح مجوز اتصال به شبکه گرفتهاند و تنها یک طرح هنوز در مرحله امضای سرمایهگذار باقی مانده است.نخستین نیروگاه خورشیدی این مجموعه با ظرفیت ۱۲ مگاوات در اسفند ۱۴۰۳ به شبکه سراسری متصل شد. این طرح به گفته کارشناسان «نمونه موفقی» است که سرعت و دقت اجرای کار را به نمایش گذاشته است.