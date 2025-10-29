پخش زنده
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان گفت:برخورد خودروی خاور با پراید نرسیده به روستای بایلر گنبدکاووس منجر به جانباختن ۲ نفر و مصدومیت ۳ تن دیگر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی گفت: بعدازظهر امروز چهارشنبه هفتم آبانماه، سانحه برخورد خودروی خاور با خودروی پراید در محور گنبدکاووس ، روستای بایلر به اورژانس گزارش شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان افزود: بلافاصله نزدیکترین پایگاههای جمعیت هلال احمر با ۲ گروه امدادی شامل ۴ نیروی عملیاتی و ۲ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.
سلیمیبا بیان اینکه در این حادثه ۵ نفر حادثهدیده وجود داشتند، تأکید کرد: متأسفانه در این سانحه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر نیز مصدوم شد.