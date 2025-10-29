به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات اجرایی فاز چهار بیمارستان آیت الله خوانساری اراک از سوی خیرین اراک به به بیش از ۵۰ درصد رسید و تلاش برای راه اندازی کامل آن در سال جاری است.

دهباشی عضو هیات مدیره و خیر مجمع خیرین سلامت استان مرکزی با بیان این مطلب افزود: رسیده به این مرحله در حالی است که کلنگ احداث فاز چهار امسال به زمین زده شد و با کمک خیرین به این مرحله رسید.

محمد مهدی همتی خیر و رییس مجمع خیرین سلامت هم با بیان اینکه کمک‌ها از ارقام میلیارد تا ۱۰ هزار تومان در دفتر این فاز ثبت شده است، گفت: کمک به ساخت این نیست که حتما باید میلیاردی کمک کرد بلکه کمک‌های کوچک هم که زمینه ساز پیشرفت در کار است و به آن برکت می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه سلامت افزود: در استان مرکزی به ویژه در بیمارستان آیت الله خوانساری در طول سالیان اخیر اقدامات ارزشمندی توسط خیرین و دولت‌های گذشته و کنونی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی ساخت این فاز ۳۵۰ میلیارد ریال است، گفت: بخش عمده نیاز از سوی خیرین اهداء و البته همچنان نیازمند کمک برای اتمام کار هستیم.

فاز چهارم بیمارستان در چهار طبقه ساخته می‌شود تا از دیگر فاز‌های این بیمارستان که بزرگترین بیمارستان درمان سرطان غرب کشور است، پشتیبانی نماید.

اکنون بخش اداری بیمارستان در کانکس قرار دارد.