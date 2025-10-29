پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: لنج باری که در اسکله بندر چارک دچار آتش سوزی شده بود اطفاء شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: این حادثه ساعت ۱۷ و ۵ دقیقه گزارش و بلافاصله دو دستگاه ماشین آتشنشانی از اداره بنادر و شهرداری به محل اعزام شد.
وی گفت: بعد از جداسازی لنج باری آتش بصورت کامل مهار شد.
حسن زاده افزود: این حادثه مصدوم نداشت و علت آن در دست برسی است.
بیشتربخوانید: نجات ۱۳۹ سرنشین یک شناور لندینگکرافت در بندر چارک
با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی و انجام عملیات جداسازی، اوضاع در محل حادثه تحت کنترل است.