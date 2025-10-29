به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: این حادثه ساعت ۱۷ و ۵ دقیقه گزارش و بلافاصله دو دستگاه ماشین آتشنشانی از اداره بنادر و شهرداری به محل اعزام شد.

وی گفت: بعد از جداسازی لنج باری آتش بصورت کامل مهار شد.

حسن زاده افزود: این حادثه مصدوم نداشت و علت آن در دست برسی است.

بیشتربخوانید: نجات ۱۳۹ سرنشین یک شناور لندینگ‌کرافت در بندر چارک

با حضور به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی و انجام عملیات جداسازی، اوضاع در محل حادثه تحت کنترل است.